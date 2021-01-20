В Аргентине одобрили использование «Спутника V» для лиц старше 60 лет
- Reuters
«Проанализировав новую информацию, полученную о «Спутнике V» («Гам-КОВИД-Вак»), управление установило, что показатели безопасности, иммуногенности и эффективности допустимы для возрастной группы старше 60 лет, поэтому национальное управление рекомендует Министерству здравоохранения использовать её в упомянутой возрастной группе», — цитирует ТАСС отчёт регулятора.
16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Первые 300 тыс. доз вакцины прибыли в Аргентину в конце декабря.