В Аргентине одобрили использование «Спутника V» для лиц старше 60 лет

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Аргентинское Национальное управление по контролю за медикаментами одобрило использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет.
В Аргентине одобрили использование «Спутника V» для лиц старше 60 лет
  • Reuters

«Проанализировав новую информацию, полученную о «Спутнике V» («Гам-КОВИД-Вак»), управление установило, что показатели безопасности, иммуногенности и эффективности допустимы для возрастной группы старше 60 лет, поэтому национальное управление рекомендует Министерству здравоохранения использовать её в упомянутой возрастной группе», — цитирует ТАСС отчёт регулятора.

16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Первые 300 тыс. доз вакцины прибыли в Аргентину в конце декабря.

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