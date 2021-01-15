В Минздраве Аргентины рассказали о числе вакцинированных «Спутником V»

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Замминистра здравоохранения Аргентины Карла Виссотти заявила, что в стране вакцинировали российским «Спутником V» больше 200 тыс. человек во всех провинциях.
В Минздраве Аргентины рассказали о числе вакцинированных «Спутником V»
  • Reuters

«На 6 утра сегодняшнего дня число вакцинированных граждан превысило 200 тыс. человек — 200 759 доз были привиты в 24 юрисдикциях», — приводит РИА Новости слова Виссотти. 

Первые 300 тыс. доз вакцины, прибывшие в Аргентину в конце декабря, предназначены для медиков в возрасте от 18 до 59 лет.

В субботу, 16 января, самолёт привезёт из России в Аргентину ещё 300 тыс. доз второго компонента российской вакцины.

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Парагвае.

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