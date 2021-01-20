Посол России обсудил с Союзом врачей Турции вакцины от COVID-19

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Посол России в Турции Алексей Ерхов принял делегацию Союза врачей Турции во главе с Шебнем Финджанджи. Об этом сообщается на странице российского посольства в Анкаре в Facebook.
Посол России обсудил с Союзом врачей Турции вакцины от COVID-19
  • Reuters

Отмечается, что Ерхов «рассказал о ситуации с российскими вакцинами против новой коронавирусной инфекции, подробно остановившись на препарате центра им. Н.Ф. Гамалеи «Спутник V», проинформировал о его регистрации и начале производства в ряде стран мира, дал ответы на интересующие врачей вопросы».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19.

В октябре 2020 года завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

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