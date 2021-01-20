В Нидерландах предложили ввести комендантский час из-за коронавируса

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил парламенту ввести в стране комендантский час с 22 января из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщает РИА Новости, Рютте на пресс-конференции отметил, что предложенный им комендантский час будет действовать в Нидерландах с 20:30 до 04:30.

В этот период жители страны смогут выходить на улицу только в случае острой необходимости.

Уточняется, что комендантский час в стране смогут ввести только после одобрения данного шага парламентом страны.

Ранее власти Марокко продлили действие комендантского часа на две недели.