В Нидерландах предложили ввести комендантский час из-за коронавируса
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, Рютте на пресс-конференции отметил, что предложенный им комендантский час будет действовать в Нидерландах с 20:30 до 04:30.
В этот период жители страны смогут выходить на улицу только в случае острой необходимости.
Уточняется, что комендантский час в стране смогут ввести только после одобрения данного шага парламентом страны.
Ранее власти Марокко продлили действие комендантского часа на две недели.