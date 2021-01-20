Байден снимет запрет на въезд в США граждан ряда преимущественно мусульманских стран
- Reuters
Об этом сообщается на сайте команды Байдена.
«Избранный президент подпишет акт исполнительной власти, который положит конец запрету на въезд мусульман, политике, основанной на религиозной вражде и ксенофобии. Он объявляет недействительными прокламации 9645 и 9983, которые ограничивают въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением и Африки и поручает Государственному департаменту возобновить процесс выдачи виз для затронутых стран», — говорится в сообщении.
Также документ предусматривает проведение тщательных проверок в отношении путешественников с помощью обмена информацией с иностранными правительствами.
В декабре 2017 года Верховный суд США разрешил полное применение миграционного указа Дональда Трампа в отношении граждан шести преимущественно мусульманских стран.
Указ затронул граждан Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.