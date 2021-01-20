Байден снимет запрет на въезд в США граждан ряда преимущественно мусульманских стран

Избранный президент США Джо Байден намерен отменить ограничения на въезд в США для граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением и стран Африки. Ранее они были введены администрацией главы государства Дональда Трампа.

Об этом сообщается на сайте команды Байдена.

«Избранный президент подпишет акт исполнительной власти, который положит конец запрету на въезд мусульман, политике, основанной на религиозной вражде и ксенофобии. Он объявляет недействительными прокламации 9645 и 9983, которые ограничивают въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением и Африки и поручает Государственному департаменту возобновить процесс выдачи виз для затронутых стран», — говорится в сообщении.

Также документ предусматривает проведение тщательных проверок в отношении путешественников с помощью обмена информацией с иностранными правительствами.

В декабре 2017 года Верховный суд США разрешил полное применение миграционного указа Дональда Трампа в отношении граждан шести преимущественно мусульманских стран.

Указ затронул граждан Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.