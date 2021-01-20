Байден снимет запрет на въезд в США граждан ряда преимущественно мусульманских стран

Короткая ссылка
Избранный президент США Джо Байден намерен отменить ограничения на въезд в США для граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением и стран Африки. Ранее они были введены администрацией главы государства Дональда Трампа.
Байден снимет запрет на въезд в США граждан ряда преимущественно мусульманских стран
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте команды Байдена.

«Избранный президент подпишет акт исполнительной власти, который положит конец запрету на въезд мусульман, политике, основанной на религиозной вражде и ксенофобии. Он объявляет недействительными прокламации 9645 и 9983, которые ограничивают въезд в США из стран с преимущественно мусульманским населением и Африки и поручает Государственному департаменту возобновить процесс выдачи виз для затронутых стран», — говорится в сообщении.

Также документ предусматривает проведение тщательных проверок в отношении путешественников с помощью обмена информацией с иностранными правительствами.

В декабре 2017 года Верховный суд США разрешил полное применение миграционного указа Дональда Трампа в отношении граждан шести преимущественно мусульманских стран.

Указ затронул граждан Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить