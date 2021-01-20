Песков прокомментировал слова Макфола об идеологии Путина

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что Путин является носителем идеологии «антизападного, антиамериканского антилиберализма».
Песков прокомментировал слова Макфола об идеологии Путина
  • Reuters

«Нет, идеология Путина не может быть связана с заграницей, основная идеология Путина — это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина. Вот основа идеологии Путина, а всё остальное уже, как вы понимаете, — внешнеполитические цели, внешнеполитическая идеология, развитие наших отношений с другими странами — зиждется именно на вот этой основной цели. Всё должно быть в интересах России и для россиян», — сказал Песков.

Макфол в статье, опубликованной в Foreign Affairs, также вновь высказал мысль о том, чтобы в качестве альтернативы контенту RT читателю предлагались материалы BBC.

По словам Макфола, повышение информированности аудитории и свобода информационных потоков — «наиболее эффективное оружие США в борьбе с российской пропагандой».

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