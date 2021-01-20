Макфол вновь предложил сопровождать контент RT материалами BBC

Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье, опубликованной в Foreign Affairs, вновь высказал мысль о том, чтобы в качестве альтернативы контенту RT читателю предлагались материалы BBC.

По словам Макфола, повышение информированности аудитории и свобода информационных потоков — «наиболее эффективное оружие США в борьбе с российской пропагандой».

«Администрации Джо Байдена следует создать условия, при которых американские соцсети начнут снижать видимость контента, продвигаемого Кремлём, — или по крайней мере будут более подробно объяснять аудитории, с каким контентом она имеет дело», — говорится в статье.

Макфол отметил, что алгоритмы, применяемые для ранжирования и организации контента на платформе YouTube и в поисковых системах Google и Bing, «следует настроить так, чтобы пользователи реже сталкивались с информацией, которую Россия распространяет через свои каналы пропаганды».

«В тех случаях, когда этот контент всё-таки будет отображаться в результатах поиска, необходимо параллельно предлагать варианты сходного контента от более надёжных новостных организаций — например, каждый раз, когда пользователю предлагают ссылку на статью или видео RT, необходимо, чтобы рядом автоматически появлялся репортаж BBC на ту же тему», — написал Макфол.

В 2018 году Макфол уже выступал с подобной инициативой. В статье, также опубликованной в Foreign Affairs, он предложил стратегию противостояния российскому лидеру Владимиру Путину.

«Каждый раз, когда появляется статья или видео от финансируемого Кремлём новостного канала RT, рядом должна быть размещена ссылка на материал BBC», — написал тогда Макфол.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя предложение бывшего американского посла в России, написала: «Макфол опубликовал стратегию борьбы с Путиным. Предлагает каждый материал RT в соцсетях насильно сопровождать статьёй BBC. Фридом оф спич».