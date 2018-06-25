Симоньян о предложении Макфола сопровождать контент RT материалами BBC: фридом оф спич

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала предложение бывшего американского посла в России Майкла Макфола сопровождать контент телеканала материалами BBC.

Американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью Макфола, в которой он предложил стратегию противостояния российскому лидеру Владимиру Путину.

По мнению дипломата, необходимо дать отпор России в информационном пространстве, в том числе в социальных сетях.

«Каждый раз, когда появляется статья или видео от финансируемого Кремлём новостного канала RT, рядом должна быть размещена ссылка на материал BBC», — считает Макфол.

По его словам, соцсети давно пытаются снять с себя ответственность за «редакторскую работу», однако настало время перемен.

«Макфол опубликовал стратегию борьбы с Путиным. Предлагает каждый материал RT в соцсетях насильно сопровождать статьёй BBC. Фридом оф спич», — прокомментировала предложение экс-посла Симоньян.

Ранее Симоньян заявила, что за то время, пока с RT боролись на Западе, аудитория телеканала выросла на треть.

В конце 2017 года RT America по требованию Минюста США был зарегистрирован в качестве иностранного агента.