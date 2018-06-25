Симоньян о предложении Макфола сопровождать контент RT материалами BBC: фридом оф спич
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Американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью Макфола, в которой он предложил стратегию противостояния российскому лидеру Владимиру Путину.
По мнению дипломата, необходимо дать отпор России в информационном пространстве, в том числе в социальных сетях.
«Каждый раз, когда появляется статья или видео от финансируемого Кремлём новостного канала RT, рядом должна быть размещена ссылка на материал BBC», — считает Макфол.
По его словам, соцсети давно пытаются снять с себя ответственность за «редакторскую работу», однако настало время перемен.
«Макфол опубликовал стратегию борьбы с Путиным. Предлагает каждый материал RT в соцсетях насильно сопровождать статьёй BBC. Фридом оф спич», — прокомментировала предложение экс-посла Симоньян.
Ранее Симоньян заявила, что за то время, пока с RT боролись на Западе, аудитория телеканала выросла на треть.
В конце 2017 года RT America по требованию Минюста США был зарегистрирован в качестве иностранного агента.