В штабе Байдена рассказали о его расписании в день инаугурации

В Штабе избранного президента США Джо Байдена рассказали о расписании инаугурации и сопутствующих ей мероприятиях 20 января.

Как сообщает РИА Новости, в 8:45 (16:45 мск) Байден в компании своей супруги Джилл, избранного вице-президента Камалы Харрис и её супруга посетит службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне.

В 10:30 (18:30 мск) Байден с Харрис прибудут в Капитолий США, где в 11.15 должна состояться присяга Харрис.

Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 (20:00 мск).

В 13:40 (21:40 мск) планируется, что Байден и Харрис примут небольшой парад родов войск.

Байден в 14:25 (22:25 мск) возложит венок на Арлингтонском кладбище к могиле неизвестного солдата.

Военные торжественно проводят Байдена в Белый дом в 15:15 (23:15 мск).

В 17:15 (1:15 мск 21 января) намечено подписание Байденом ряда исполнительных указов, а позднее он приведёт к присяге ряд назначенцев.

В 20.48 (4.48 мск 21 января) Байден и Харрис с супругами посетят праздничную программу и выступят с речами, а в 21:55 (5:55 по московскому времени) две семьи появятся вместе на балконе Белого дома.

Ранее стало известно, что действующий американский лидер Дональд Трамп в день инаугурации Байдена покинет Белый дом в 08:00 (16:00 мск).

Также сообщалось, что Трамп признал в своей прощальной речи приход администрации Байдена и пожелал ей успехов.