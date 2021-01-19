Помпео назвал «геноцидом» действия Китая в отношении уйгуров

Власти США считают действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) «геноцидом». Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.

«После тщательного изучения имеющихся фактов я пришёл к выводу, что КНР под руководством и контролем КПК совершила геноцид уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», — заявил Помпео.

Госсекретарь назвал действия Китая в СУАР «систематическими попытками уничтожить уйгуров».

Ранее глава Форин Офис Доминик Рааб заявил, что Британия вводит ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая за «нарушения прав уйгуров».

В мае 2020 года Министерство торговли США объявило, что вносит в чёрный список 33 организации из Китая, в том числе за причастность к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.