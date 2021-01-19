Лидер республиканцев в сенате обвинил Трампа в провокации беспорядков
- Reuters
Об этом Макконнелл заявил в ходе заседания сената.
«Толпе внушили ложь, толпа была спровоцирована президентом и другими влиятельными людьми», — цитирует его Associated Press.
6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки.
Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.