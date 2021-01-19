Лидер республиканцев в сенате обвинил Трампа в провокации беспорядков

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Лидер фракции Республиканской партии в американском сенате заявил, что действующий президент США Дональд Трамп спровоцировал толпу на участие в беспорядках возле Капитолия 6 января.
Лидер республиканцев в сенате обвинил Трампа в провокации беспорядков
  • Reuters

Об этом Макконнелл заявил в ходе заседания сената.

«Толпе внушили ложь, толпа была спровоцирована президентом и другими влиятельными людьми», — цитирует его Associated Press.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. 

Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.

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