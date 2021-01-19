Швейцарская компания подтвердила выход из «Северного потока — 2»
- Reuters
В компании заявили, что уделяют первоочередное внимание соблюдению экономических санкций и американского законодательства.
В заявлении Zurich Insurance говорится, что компания в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом США обсуждала санкции против «Северного потока — 2».
«Мы прекратили действие всех наших страховых покрытий, которые подпадали под санкции в соответствии с законом о государственной обороне от 2021 года, принятым в январе», — говорится в сообщении швейцарской компании.
Ранее Bloomberg писало, что Zurich Insurance приняла решение отказаться от страхования газопровода «Северный поток — 2» из-за угроз США.
19 января США ввели санкции против судна «Фортуна», укладывавшего газопровод «Северный поток — 2».