Швейцарская компания подтвердила выход из «Северного потока — 2»

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Швейцарская компания Zurich Insurance Group подтвердила, что выходит из проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости. 
Швейцарская компания подтвердила выход из «Северного потока — 2»
  • Reuters

В компании заявили, что уделяют первоочередное внимание соблюдению экономических санкций и американского законодательства.

В заявлении Zurich Insurance говорится, что компания в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом США обсуждала санкции против «Северного потока — 2».

«Мы прекратили действие всех наших страховых покрытий, которые подпадали под санкции в соответствии с законом о государственной обороне от 2021 года, принятым в январе», — говорится в сообщении швейцарской компании.

Ранее Bloomberg писало, что Zurich Insurance приняла решение отказаться от страхования газопровода «Северный поток — 2» из-за угроз США.

19 января США ввели санкции против судна «Фортуна», укладывавшего газопровод «Северный поток — 2». 

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