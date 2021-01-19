Мексика планирует приобрести 7,4 млн доз «Спутника V» до апреля

Короткая ссылка
Мексиканские власти планируют приобрести с января по март 7,4 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».
Мексика планирует приобрести 7,4 млн доз «Спутника V» до апреля
  • Reuters

Об этом, как передаёт ТАСС, на пресс-конференции заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

По его словам, запрос на выдачу разрешения на использование «Спутника V» в Мексике находится в процессе рассмотрения.

Эбрард рассказал, что на указанном этапе 7,4 млн доз «Спутника V» будет использовано для вакцинации 3,7 млн человек.

Как ожидается, первая партия вакцины объёмом 400 тыс. доз прибудет в Мексику в период с 25 по 29 января.

Ранее в Мексике началась вакцинация от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить