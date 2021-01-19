Мексика планирует приобрести 7,4 млн доз «Спутника V» до апреля

Мексиканские власти планируют приобрести с января по март 7,4 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

Об этом, как передаёт ТАСС, на пресс-конференции заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

По его словам, запрос на выдачу разрешения на использование «Спутника V» в Мексике находится в процессе рассмотрения.

Эбрард рассказал, что на указанном этапе 7,4 млн доз «Спутника V» будет использовано для вакцинации 3,7 млн человек.

Как ожидается, первая партия вакцины объёмом 400 тыс. доз прибудет в Мексику в период с 25 по 29 января.

Ранее в Мексике началась вакцинация от коронавируса.