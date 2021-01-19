Лавров осудил военную деятельность Норвегии у границ России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военная активность Норвегии у границ России чревата для Арктики негативными последствиями.
Лавров осудил военную деятельность Норвегии у границ России
  • Reuters

Российский министр провёл переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде в формате видеоконференции.

«Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики», — цитирует ТАСС сообщение МИД.

Также Лавров выразил надежду на восстановление традиционного добрососедства между странами.

Глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде заявила, что Норвегия разочарована заявлением России о выходе из Договора по открытому небу.

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