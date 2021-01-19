Лавров осудил военную деятельность Норвегии у границ России
- Reuters
Российский министр провёл переговоры с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде в формате видеоконференции.
«Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики», — цитирует ТАСС сообщение МИД.
Также Лавров выразил надежду на восстановление традиционного добрососедства между странами.
Глава норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде заявила, что Норвегия разочарована заявлением России о выходе из Договора по открытому небу.