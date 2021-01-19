Путин пока не планировал контакты с Байденом или Трампом
- kremlin.ru
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, нет, пока не запланировано никаких контактов. Собственно, они могут появиться, но пока каких-то намеченных уже контактов нет в графике у президента», — ответил Песков на вопрос о том, планирует ли Путин каким-то образом попрощаться с Трампом.
Также представитель Кремля ответил на уточняющий вопрос, установлены к настоящему времени какие-либо контакты с командой Байдена и проводятся ли переговоры о возможном телефонном разговоре Путина и Байдена.
«Нет, пока нет», — отметил Песков.
Он добавил, что власти США сейчас занимаются своими внутренними проблемами.
Также Песков прокомментировал давление США на проект трубопровода «Северный поток — 2».