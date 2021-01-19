Володин: Россия не позволит разговаривать с собой менторским тоном

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Россия не позволит зарубежным странам разговаривать с собой менторским тоном. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: Россия не позволит разговаривать с собой менторским тоном
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы РФ

«Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привёл к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан», — заявил он на заседании Госдумы.

Володин также прокомментировал сложившуюся в США ситуацию.

«Её причины в глубоком внутреннем расколе американского общества, в основе которой вражда, развязанная по всей стране», — отметил он.

RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания Госдумы.

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