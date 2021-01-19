Володин: Россия не позволит разговаривать с собой менторским тоном
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«Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привёл к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан», — заявил он на заседании Госдумы.
Володин также прокомментировал сложившуюся в США ситуацию.
«Её причины в глубоком внутреннем расколе американского общества, в основе которой вражда, развязанная по всей стране», — отметил он.
RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания Госдумы.