Володин: Россия не позволит разговаривать с собой менторским тоном

Россия не позволит зарубежным странам разговаривать с собой менторским тоном. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привёл к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан», — заявил он на заседании Госдумы.

Володин также прокомментировал сложившуюся в США ситуацию.

«Её причины в глубоком внутреннем расколе американского общества, в основе которой вражда, развязанная по всей стране», — отметил он.

RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания Госдумы.