Володин призвал не допустить вмешательства в дела России во время выборов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости сделать всё, чтобы не допустить попыток иностранного вмешательства в дела России во время выборов в сентябре.

«В сентябре состоятся выборы в Государственную думу... Необходимо сделать всё, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию», — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.

Он отметил, что, исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, есть понимание, что «вмешиваться, как и прежде, будут».

«И во главе этих процессов — Соединённые Штаты Америки и их союзники по НАТО», — добавил Володин.

В декабре президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал возможное вмешательство в российские выборы. По его словам, «конечно, будут пытаться вмешиваться, всё время так делают».