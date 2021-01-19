Володин призвал не допустить вмешательства в дела России во время выборов
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«В сентябре состоятся выборы в Государственную думу... Необходимо сделать всё, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию», — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что, исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, есть понимание, что «вмешиваться, как и прежде, будут».
«И во главе этих процессов — Соединённые Штаты Америки и их союзники по НАТО», — добавил Володин.
В декабре президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал возможное вмешательство в российские выборы. По его словам, «конечно, будут пытаться вмешиваться, всё время так делают».