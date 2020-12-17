Путин прокомментировал возможное вмешательство в российские выборы

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал возможное вмешательство в российские выборы.

«Конечно, будут пытаться вмешиваться. Всё время так делают. Не только в наши выборы, по всему миру практически... Мы это знаем, мы к этому готовимся, но мы сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если подавляющее число наших граждан будут понимать, что «а» — это вмешательство, «б» — что мы обязаны этому противостоять, «в» — что это недопустимо и мы сами должны определять свою судьбу», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия открыта для международных наблюдателей.

«Такой открытости вообще нигде в мире нет», — сказал Путин.

RT ведёт прямую трансляцию.