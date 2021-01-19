Bloomberg: команда Байдена предложила Салливану сохранить пост посла в России
- Reuters
По данным источников агентства, Салливан вошёл в «очень небольшую» группу американских дипломатов, назначенных при Трампе, которые какое-то время будут сохранять свои посты при новой администрации.
Отмечается, что Байден считает должность посла США в Москве слишком важной, чтобы на время утверждения новой кандидатуры оставлять её вакантной.
Салливан в начале прошлого года сменил на этом посту Джона Хантсмана.
Ранее в Пентагоне рассказали о подготовке к инаугурации Байдена.