В Пентагоне рассказали о подготовке к инаугурации Байдена

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Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что Пентагон проверит бойцов Национальной гвардии, которые будут обеспечивать порядок во время инаугурации избранного президента США Джо Байдена.
В Пентагоне рассказали о подготовке к инаугурации Байдена
  • Reuters

«Хотя у нас нет никаких данных, указывающих на внутреннюю угрозу, мы не упустим ничего в обеспечении безопасности столицы», — цитирует его РИА Новости.

Глава Пентагона рассказал, что обычно такую проверку проводят ФБР и другие профильные органы.

Кроме того, подразделения Нацгвардии в Вашингтоне проводят дополнительные тренировки для бойцов, которые прибывают из других штатов.

Ранее сообщалось, что около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии будут переброшены в Вашингтон для поддержания порядка во время инаугурации Байдена.

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