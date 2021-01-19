Террористы совершили 16 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 16 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 16 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», — приводит РИА Новости его слова.

Сытник отметил, что в провинции Алеппо состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту от Джаррих-Эль-Фаукани до Мутлуджа-Сифтек и обратно.

Уточняется, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что война в САР не закончена. По его словам, главари террористов намерены сделать так, чтобы она продолжалась долго.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.