Гутерреш назначил Яна Кубиша спецпосланником ООН по Ливии

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш назначил словацкого дипломата Яна Кубиша спецпосланником ООН по Ливии, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш объявил сегодня о назначении Яна Кубиша из Словакии своим спецпосланником по Ливии и главой Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ)», — говорится в пресс-релизе.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Совет Безопасности ООН утвердил кандидатуру Кубиша на должность спецпосланника Генсека ООН по Ливии.

В конце декабря вице-премьер правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг прокомментировал проводимый под патронажем ООН Форум ливийского политического диалога.