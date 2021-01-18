Гутерреш назначил Яна Кубиша спецпосланником ООН по Ливии

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Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш назначил словацкого дипломата Яна Кубиша спецпосланником ООН по Ливии, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Гутерреш назначил Яна Кубиша спецпосланником ООН по Ливии
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш объявил сегодня о назначении Яна Кубиша из Словакии своим спецпосланником по Ливии и главой Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ)», — говорится в пресс-релизе.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Совет Безопасности ООН утвердил кандидатуру Кубиша на должность спецпосланника Генсека ООН по Ливии.

В конце декабря вице-премьер правительства национального согласия Ливии Ахмед Майтыг прокомментировал проводимый под патронажем ООН Форум ливийского политического диалога.

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