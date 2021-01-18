Секретная служба США заявила об отсутствии угрозы в Капитолии

Секретная служба США после сообщений об объявлении тревоги в Капитолии заявила, что пожар, произошедший рядом с комплексом, потушен, угрозы нет.

Reuters

Отмечается, что органы общественной безопасности и охраны правопорядка выезжали на место небольшого пожара возле Капитолия. Возгорание потушено. «Из соображений безопасности комплекс зданий Капитолия США был временно закрыт. Угрозы обществу нет», — говорится в сообщении. Ранее NBC сообщил, что в Вашингтоне заблокировали все здания комплекса Капитолия, сотрудникам разослано сообщение о «внешней угрозе безопасности». Также телеканал уточнил, что тревога была объявлена из-за пожара в находящемся неподалёку месте, где ночевали бездомные.