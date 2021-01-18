NBC: в зданиях Капитолия в Вашингтоне объявили тревогу

В Вашингтоне заблокировали все здания комплекса Капитолия, сотрудникам разослано сообщение о «внешней угрозе безопасности».

Об этом информирует телеканал NBC в своём Twitter.

В твите говорится, что сотрудникам Капитолия разослано сообщение с предупреждением о «внешней угрозе безопасности». Также их проинформировали, что все входы и выходы закрыты.

Позже телеканал со ссылкой на представителей правоохранительных органов уточнил, что тревога в Капитолии была объявлена из-за пожара в находящемся неподалёку месте, где ночевали бездомные.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. В результате беспорядков погибли пять человек.