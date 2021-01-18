Сопредседатель латвийской партии «Действие» Евгений Король прокомментировал ситуацию с Навальным

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Сопредседатель латвийской партии «Действие» Евгений Король прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным.
Сопредседатель латвийской партии «Действие» Евгений Король прокомментировал ситуацию с Навальным
  • Reuters

«Ох, как же я ошибся касательно Навального. Наши СМИ вовсю трубят о нём, знакомые в соцсетях пишут о кровавом режиме и прочее (большинство-то и в России не были). Честно, я не понимаю российскую власть и структуры. Возьмите пример с США, там бы такого человека уже давно осудили на лет так 100+», — написал он в Facebook.

17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. В УФСИН заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока.

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