Депутат Европарламента Жорон прокомментировала ситуацию с Навальным

Короткая ссылка
Депутат Европейского парламента Виржини Жорон прокомментировала ситуацию с Алексеем Навальным.
Депутат Европарламента Жорон прокомментировала ситуацию с Навальным
  • Reuters

«Если бы французский оппозиционер был арестован за несоблюдение условий условного тюремного заключения, не вернувшись во Францию после выздоровления, наши СМИ сочли бы это нормальным. Но если это происходит в России, они возмущаются! Двойные стандарты!» — написала она в Twitter.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти России немедленно освободить Алексея Навального.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель заявлений Запада о задержании Алексея Навального — отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить