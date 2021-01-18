Депутат Европарламента Жорон прокомментировала ситуацию с Навальным

Депутат Европейского парламента Виржини Жорон прокомментировала ситуацию с Алексеем Навальным.

«Если бы французский оппозиционер был арестован за несоблюдение условий условного тюремного заключения, не вернувшись во Францию после выздоровления, наши СМИ сочли бы это нормальным. Но если это происходит в России, они возмущаются! Двойные стандарты!» — написала она в Twitter.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала власти России немедленно освободить Алексея Навального.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель заявлений Запада о задержании Алексея Навального — отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития.