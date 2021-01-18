Депутат Европарламента Мариани прокомментировал ситуацию с Навальным

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Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным.
Депутат Европарламента Мариани прокомментировал ситуацию с Навальным
  • Reuters

«104 года прошло, а всё те же скрытые мотивы! 1917-й — Германия изнемогает и организует поезд, возвращающий Ленина в Россию, с надеждой дестабилизировать страну. 2021-й — истощённый Атлантический альянс следит за возвращением Навального из Германии с той же надеждой», — написал он в Twitter.

«Если в один прекрасный день французский оппозиционер не будет соблюдать условия применения приговора после хищения средств и его арестуют, я убеждён, что вы будете так же возмущены его арестом, не так ли, Жан-Мишель Афати?» — добавил Мариани.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, комментируя задержание Алексея Навального, Запад пытается отвлечь внимание от своих проблем.

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