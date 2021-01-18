Лавров рассказал о намерении США продолжать сдерживать Россию и КНР

Российский министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, администрация президента США Джо Байдена продолжит заниматься сдерживанием России и Китая.

«Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в США в настоящий момент рассуждают на тему того, как «сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что новые санкции США против российских компаний в целом вписываются в общую линию Вашингтона на сдерживание России.