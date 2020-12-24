Захарова: новые санкции США вписываются в линию на сдерживание России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что новые санкции США против российских компаний в целом вписываются в общую линию Вашингтона на сдерживание России.

«Недоумение, возмущение вызывают последние новации Минторга США по модернизации своего экспортного режима, а именно инкорпорирование в него понятия «конечный военный потребитель» и включение в соответствующий перечень более 40 российских юридических лиц», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, данные действия «чётко вписываются в общую линию США на комплексное сдерживание» России.

«Под видом некой заботы об американских коммерческих компаниях, которые якобы крайне обеспокоены тем, чтобы не продать невзначай чувствительную продукцию кому-то не тому, Вашингтон предпринял очередной недружественный шаг в отношении России», — отметила Захарова.

Она добавила, что под американские санкции подпали сугубо гражданские компании России, которые работают в металлургии, приборостроении, энергетике и гражданском авиастроении.

В МИД подчеркнули, что действия США несут деструктивные последствия для общеполитической атмосферы и торгово-экономических отношений между двумя странами, а также наносят ущерб, в том числе американскому бизнесу.

21 декабря Министерство торговли США опубликовало список из 103 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал новые санкции США попыткой ослабить конкурентов на мировых рынках.