В ВОЗ уточнили, как долго заболевшие COVID-19 остаются заразными

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, как долго инфицированные коронавирусом остаются заразными.
В ВОЗ уточнили, как долго заболевшие COVID-19 остаются заразными
  • РИА Новости

«Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов», — сказала она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, инфекционный период может быть дольше у тяжелобольных пациентов.

ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для лиц, контактировавших с заболевшими. Эта рекомендация основана на продолжительности инкубационного периода.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 95 млн.

В ВОЗ не исключают, что второй год пандемии может оказаться более трудным, чем первый, учитывая динамику распространения инфекции.

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