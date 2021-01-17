Захарова отметила интерес сторонников Трампа к российскому гражданству
- РИА Новости
«Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из Соединённых Штатов Америки: «Как можно российское гражданство получить?» — приводит ТАСС её слова в эфире телеканала «Россия 1».
Захарова уточнила, что сторонники Трампа не исключают гонений по политическим взглядам.
«Добро пожаловать в реальность», — добавила дипломат.
Ранее Захарова заявила, что блокировка Трампа в соцсетях наносит удар по декларируемым Западом демократическим ценностям.