Посольство России прокомментировало крушение сухогруза в Чёрном море

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Посольство России в Турции выясняет обстоятельства крушения российского сухогруза в Чёрном море у берегов Турции.
Посольство России прокомментировало крушение сухогруза в Чёрном море
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства Ирину Касимову.

По данным турецких властей, в Чёрном море в районе провинции Бартын на севере Турции затонул российский сухогруз.

«Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет», — сообщила Касимова.

Ранее губернатор провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о крушении сухогруза под флагом России в районе Инкуму.

По его словам, будет проведена операция по спасению около 15 членов экипажа, находящихся в трёх шлюпках.

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