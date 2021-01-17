В Госдуме оценили заявление Шрёдера о воссоединении Крыма с Россией

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, в котором он рассказал о своём понимании причин воссоединения Крыма с Россией.

Бальбек отметил, что экс-канцлер Германии высказал лишь одну главную, по его мнению, причину возвращения Крыма в Россию.

Он добавил, что жители полуострова за все годы нахождения в составе Украины так и не приняли её как самостоятельное государство.

«Ментально мы оставались частью огромной России. Расширение НАТО, украинизация, непонятные нам «европейские ценности» лишь укрепляли нашу уверенность», — подчеркнул депутат.

При этом парламентарий отметил, что Шрёдер является человеком, который лучше других европейских политиков понимает Россию.

«Будь у европейского истеблишмента хоть немного таких познаний, я уверен, не было бы ни проблемы Крыма, ни гражданского конфликта внутри Украины, ни наших разногласий и антироссийской истерии в международной повестке дня», — заключил он.

Ранее Шрёдер в интервью изданию Der Spiegel рассказал о своём понимании причин воссоединения Крыма с Россией.

По его словам, на это повлияла дискуссия о принятии Грузии и Украины в НАТО, что было «не чем иным, как стратегией окружения России».

Он отметил, что до этого Россия была намного более открыта для сотрудничества с НАТО.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.