В Индии за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса

В Индии за сутки выявили 15 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 10 557 985.

Об этом информирует телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

За 24 часа в стране скончался 181 пациент с коронавирусом. Всего в Индии зарегистрировано 152 274 летальных исхода от последствий заболевания COVID-19.

Общее число выздоровевших после коронавируса в стране составило 10 196 885.

Ранее в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновит авиасообщение с Индией и ещё тремя странами с 27 января.