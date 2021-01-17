В Индии за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса

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В Индии за сутки выявили 15 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 10 557 985.
В Индии за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом информирует телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

За 24 часа в стране скончался 181 пациент с коронавирусом. Всего в Индии зарегистрировано 152 274 летальных исхода от последствий заболевания COVID-19.

Общее число выздоровевших после коронавируса в стране составило 10 196 885.

Ранее в российском оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновит авиасообщение с Индией и ещё тремя странами с 27 января.

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