Шрёдер рассказал о своём видении возвращения Крыма в Россию

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию Spiegel рассказал о своём понимании причин воссоединения Крыма с Россией.

«Дискуссия пошла в другое русло — и прежде всего из-за Америки — о принятии Грузии и Украины в НАТО. Это было ничто иное, как стратегия окружения России», — заявил Шрёдер.

Он отметил, что до этого Россия была намного более открыта для сотрудничества с НАТО.

По его словам, если бы Украина вступила в НАТО, то Севастополь, один из самых важных портов России оказался бы на территории альянса.

1 июля 2020 года Герхард Шрёдер прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении проекта «Северный поток — 2».