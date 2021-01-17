Шрёдер рассказал о своём видении возвращения Крыма в Россию
«Дискуссия пошла в другое русло — и прежде всего из-за Америки — о принятии Грузии и Украины в НАТО. Это было ничто иное, как стратегия окружения России», — заявил Шрёдер.
Он отметил, что до этого Россия была намного более открыта для сотрудничества с НАТО.
По его словам, если бы Украина вступила в НАТО, то Севастополь, один из самых важных портов России оказался бы на территории альянса.
1 июля 2020 года Герхард Шрёдер прокомментировал ситуацию с санкциями в отношении проекта «Северный поток — 2».