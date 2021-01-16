Полиция заявила о завершении операции в аэропорту Франкфурта

Немецкая полиция сообщила о завершении операции в аэропорту Франкфурта. Правоохранительные органы постепенно покидают перекрытые территории.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter федеральной полиции аэропорта Франкфурта.

«Операция в аэропорту Франкфурта завершилась. Перекрытые помещения последовательно разблокируются федеральной полицией. Это может привести к временным задержкам», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в аэропорту немецкого Франкфурта проходит полицейская операция, из-за чего были частично закрыты один из терминалов аэропорта и железнодорожный вокзал.

Позднее в полиции уточнили, что операция связана с обнаружением бесхозного багажа.