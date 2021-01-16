Полиция рассказала об операции в аэропорту Франкфурта

Немецкая полиция рассказала подробности об операции, которая проводится в аэропорту Франкфурта.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter федеральной полиции аэропорта Франкфурта, происходящее связано с обнаружением бесхозного багажа.

Уточняется, что данный багаж уже осмотрели, он признан безопасным.

Вместе с этим RND сообщает, что из-за подозрительного багажа два человека были задержаны, ещё одного полиция продолжает искать.

Ранее сообщалось, что в аэропорту немецкого Франкфурта проходит полицейская операция, из-за чего были частично закрыты один из терминалов аэропорта и железнодорожный вокзал.