Полиция рассказала об операции в аэропорту Франкфурта

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Немецкая полиция рассказала подробности об операции, которая проводится в аэропорту Франкфурта.
Полиция рассказала об операции в аэропорту Франкфурта
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter федеральной полиции аэропорта Франкфурта, происходящее связано с обнаружением бесхозного багажа. 

Уточняется, что данный багаж уже осмотрели, он признан безопасным.

Вместе с этим RND сообщает, что из-за подозрительного багажа два человека были задержаны, ещё одного полиция продолжает искать.

Ранее сообщалось, что в аэропорту немецкого Франкфурта проходит полицейская операция, из-за чего были частично закрыты один из терминалов аэропорта и железнодорожный вокзал.

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