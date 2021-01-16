В Британии за сутки от коронавируса умерли более 1200 человек

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В Великобритании за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1295 человек.
В Британии за сутки от коронавируса умерли более 1200 человек
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правительства королевства. 

Всего число умерших из-за этой инфекции в Великобритании составляет 88 590.

Также уточняется, что за последние 24 часа были выявлены 41,3 тыс. случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 3,35 млн заболевших.

Ранее Британия ограничила авиасообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Португалией и Кабо-Верде после выявления в Бразилии нового штамма коронавируса.

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