В Иране оценили санкции ЕС против главы МИД Сирии

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал решение властей ЕС внести нового главу МИД Сирии Фейсала Микдада в санкционный список.

«Подобного рода предосудительная мера лишь приведёт к большему расхождению между Брюсселем и Дамаском, результатом чего станет недоверие (сторон)», — цитирует его РИА Новости.

По мнению иранской стороны, в ситуации, когда сирийский кризис нуждается в политическом урегулировании, санкции против главы МИД Сирии не несут «ничего, кроме саботирования пути к миру».

Ранее Европейский союз включил министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада в список санкций, ему запрещён въезд на территорию объединения.