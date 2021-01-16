В Иране оценили санкции ЕС против главы МИД Сирии

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Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал решение властей ЕС внести нового главу МИД Сирии Фейсала Микдада в санкционный список.
В Иране оценили санкции ЕС против главы МИД Сирии
  • © Lisi Niesner
  • Reuters

«Подобного рода предосудительная мера лишь приведёт к большему расхождению между Брюсселем и Дамаском, результатом чего станет недоверие (сторон)», — цитирует его РИА Новости.

По мнению иранской стороны, в ситуации, когда сирийский кризис нуждается в политическом урегулировании, санкции против главы МИД Сирии не несут «ничего, кроме саботирования пути к миру».

Ранее Европейский союз включил министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада в список санкций, ему запрещён въезд на территорию объединения.

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