Главе МИД Сирии запретили въезд в ЕС

Европейский союз включил министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада в список санкций, ему запрещён въезд на территорию объединения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Евросовета.

«Ввиду серьёзности ситуации в Сирии и в связи с недавним назначением Фейсала Микдада министром иностранных дел он должен быть добавлен в список физических и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры ЕС», — заявили там.

Президент Сирии Башар Асад назначил Микдада новым министром иностранных дел республики в ноябре.

Прежний глава МИД Валид Муаллем скончался на 80-м году жизни 16 ноября.