Главе МИД Сирии запретили въезд в ЕС
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Евросовета.
«Ввиду серьёзности ситуации в Сирии и в связи с недавним назначением Фейсала Микдада министром иностранных дел он должен быть добавлен в список физических и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры ЕС», — заявили там.
Президент Сирии Башар Асад назначил Микдада новым министром иностранных дел республики в ноябре.
Прежний глава МИД Валид Муаллем скончался на 80-м году жизни 16 ноября.