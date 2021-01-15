Главе МИД Сирии запретили въезд в ЕС

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Европейский союз включил министра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада в список санкций, ему запрещён въезд на территорию объединения.
Главе МИД Сирии запретили въезд в ЕС
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Евросовета.

«Ввиду серьёзности ситуации в Сирии и в связи с недавним назначением Фейсала Микдада министром иностранных дел он должен быть добавлен в список физических и юридических лиц, в отношении которых действуют ограничительные меры ЕС», — заявили там.

Президент Сирии Башар Асад назначил Микдада новым министром иностранных дел республики в ноябре.

Прежний глава МИД Валид Муаллем скончался на 80-м году жизни 16 ноября.

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