Ещё один миротворец ООН погиб в ЦАР
«Был убит миротворец из Бурунди, двое других ранены», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.
По его словам, нападение предположительно совершили бойцы «Коалиции патриотов за перемены».
Он отметил, что генсек напомнил о том, что нападения на миротворцев ООН могут представлять военное преступление.
26 декабря 2020 года три миротворца Организации Объединённых Наций (ООН) погибли и ещё двое получили ранения после нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике.