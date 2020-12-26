Три миротворца ООН погибли в ЦАР

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Три миротворца Организации Объединенных Наций (ООН) погибли и ещё двое получили ранения после нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике.
Три миротворца ООН погибли в ЦАР
  • AFP

«В Декоа три миротворца из Бурунди были убиты и еще два получили ранения», — цитирует РИА Новости официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Он добавил, что генсек ООН глубоко осуждает атаку неидентифицированных вооружённых повстанцев на военных ЦАР и миссию ООН в стране.

Генсек ООН призвал власти ЦАР расследовать это происшествие.

13 ноября Совбез ООН продлил на год действие Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МООНСЦАР).

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