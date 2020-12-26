Три миротворца ООН погибли в ЦАР
- AFP
«В Декоа три миротворца из Бурунди были убиты и еще два получили ранения», — цитирует РИА Новости официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Он добавил, что генсек ООН глубоко осуждает атаку неидентифицированных вооружённых повстанцев на военных ЦАР и миссию ООН в стране.
Генсек ООН призвал власти ЦАР расследовать это происшествие.
13 ноября Совбез ООН продлил на год действие Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МООНСЦАР).