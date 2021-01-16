Трамп поручил правительству минимизировать закупки товаров из КНР

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Президент США Дональд Трамп поручил правительству начать разработку мер, направленных на минимизирование закупок товаров из Китая.
Трамп поручил правительству минимизировать закупки товаров из КНР
  • Reuters

«Сегодня президент Дональд Трамп поручил ведомствам и управлениям провести обзор применимых законов, постановлений и программ с целью предложить изменения в области регулирования и политики, включая возможные меры исполнительной власти, направленные на минимизацию закупок товаров и услуг Китайской Народной Республики (КНР)», — говорится в заявлении помощника главы государства по национальной безопасности Роберта О’Брайена.

По его словам, американская сторона должна принять меры по обеспечению безопасности интересов США.

Он отметил, что требуется предпринять действия для снижения риска технического и агентурного шпионажа КНР.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят визовые ограничения против руководителей китайских госкомпаний и официальных лиц Коммунистической партии Китая и ВМС Народно-освободительной армии Китая в связи с ситуацией в Южно-Китайском море.

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