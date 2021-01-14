США вводят визовые ограничения против представителей Китая

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят визовые ограничения против руководителей китайских госкомпаний и официальных лиц Коммунистической партии Китая и ВМС Народно-освободительной армии Китая в связи с ситуацией в Южно-Китайском море.

«Государственный департамент вводит визовые ограничения на лиц из Китайской Народной Республики, включая руководителей государственных предприятий и официальных лиц Коммунистической партии Китая и ВМС Народно-освободительной армии, ответственных или причастных либо к крупномасштабному освоению, строительству или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, либо давлению КНР на предъявляющих свои требования из Юго-Восточной Азии, чтобы ограничить их доступ к шельфовым ресурсам в Южно-Китайском море», — приводит РИА Новости слова Помпео.

Члены семей также подпадают под ограничения.

Ранее МИД КНР назвал внутренним делом США ситуацию с импичментом президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.