США вводят визовые ограничения против представителей Китая
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«Государственный департамент вводит визовые ограничения на лиц из Китайской Народной Республики, включая руководителей государственных предприятий и официальных лиц Коммунистической партии Китая и ВМС Народно-освободительной армии, ответственных или причастных либо к крупномасштабному освоению, строительству или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, либо давлению КНР на предъявляющих свои требования из Юго-Восточной Азии, чтобы ограничить их доступ к шельфовым ресурсам в Южно-Китайском море», — приводит РИА Новости слова Помпео.
Члены семей также подпадают под ограничения.
Ранее МИД КНР назвал внутренним делом США ситуацию с импичментом президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.