В Еврокомиссии заявили об осложнении ситуации с коронавирусом в Европе

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что после зимних отпусков число случаев инфицирования COVID-19 в Евросоюзе растёт.
В Еврокомиссии заявили об осложнении ситуации с коронавирусом в Европе
  • Reuters

«Европа переживает очень тяжёлые времена. Во многих государствах-членах ситуация с пандемией COVID-19 очень серьёзна. После отпускного перерыва число случаев заболевания растёт. Новые варианты вируса обнаружены в десятках стран. А ограничения, которые абсолютно необходимы, серьёзно сказываются на людях», — приводит Интерфакс её слова.

Она заявила о необходимости сохранения мер безопасности. ЕС, по её словам, будет поддерживать свои государства-члены «всеми возможными способами».

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Всемирная организация здравоохранения не исключает, что решение по иммунным паспортам может измениться в их пользу с развитием ситуации с COVID-19.

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