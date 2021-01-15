В Еврокомиссии заявили об осложнении ситуации с коронавирусом в Европе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что после зимних отпусков число случаев инфицирования COVID-19 в Евросоюзе растёт.

«Европа переживает очень тяжёлые времена. Во многих государствах-членах ситуация с пандемией COVID-19 очень серьёзна. После отпускного перерыва число случаев заболевания растёт. Новые варианты вируса обнаружены в десятках стран. А ограничения, которые абсолютно необходимы, серьёзно сказываются на людях», — приводит Интерфакс её слова.

Она заявила о необходимости сохранения мер безопасности. ЕС, по её словам, будет поддерживать свои государства-члены «всеми возможными способами».

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Всемирная организация здравоохранения не исключает, что решение по иммунным паспортам может измениться в их пользу с развитием ситуации с COVID-19.