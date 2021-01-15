Меркель назвала пандемию сложнейшим вызовом за годы работы канцлером

Пандемия коронавируса стала самым серьёзным вызовом для Германии за последние годы, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на онлайн-съезде партии Христианско-демократического союза (ХДС).

Она отметила, что уже 14-й раз в этой должности принимает участие в съезде и, «по всей вероятности», в последний.

Глава правительства вспомнила о сложностях, с которыми столкнулись ФРГ и ЕС за это время, упомянув экономический кризис, нелегальную миграцию, безработицу.

«В настоящее время мы боремся с — абсолютно точно — самым серьёзным вызовом: с пандемией, которая угрожает нашему здоровью и нашим жизням, которая меняет наш быт», — цитирует Меркель ТАСС.

9 января Меркель заявила, что следующие недели зимы станут самой тяжёлой фазой пандемии.

Карантин в стране продлён до конца месяца.