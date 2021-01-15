В Индонезии из-за землетрясения эвакуировали около 15 тысяч жителей

Короткая ссылка
В Индонезии из-за землетрясения на острове Сулавеси эвакуировали около 15 тыс. жителей. Число жертв стихийного бедствия возросло до 35, передаёт агентство «Синьхуа».
В Индонезии из-за землетрясения эвакуировали около 15 тысяч жителей
  • Reuters

«Девять человек погибли в районе Маджене и 26 — в районе Мамуджу, общее число жертв достигло 35», — сообщил глава управления индонезийского ведомства по чрезвычайным ситуациям по Западному Сулавеси Дарно Маджида.

Около 15 тыс. жителей из-за землетрясения перевезли в десять эвакуационных центров.

В результате ЧП 637 человек получили ранения, повреждено около 300 зданий.

Вечером 14 января в районе Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Оно привело к обрушению больницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить