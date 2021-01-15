В Индонезии из-за землетрясения эвакуировали около 15 тысяч жителей

В Индонезии из-за землетрясения на острове Сулавеси эвакуировали около 15 тыс. жителей. Число жертв стихийного бедствия возросло до 35, передаёт агентство «Синьхуа».

«Девять человек погибли в районе Маджене и 26 — в районе Мамуджу, общее число жертв достигло 35», — сообщил глава управления индонезийского ведомства по чрезвычайным ситуациям по Западному Сулавеси Дарно Маджида.

Около 15 тыс. жителей из-за землетрясения перевезли в десять эвакуационных центров.

В результате ЧП 637 человек получили ранения, повреждено около 300 зданий.

Вечером 14 января в районе Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Оно привело к обрушению больницы.