Байден опубликовал план поддержки экономики объёмом $1,9 трлн

Избранный президент США Джо Байден опубликовал план поддержки населения и экономики от последствий пандемии коронавируса объёмом $1,9 трлн.

Пакет мер включает прямые выплаты американцам $1,4 тыс., передаёт CNBC.

Байден предложил выделить $350 млрд на финансирование органов государственной и местной власти, $50 млрд планируется потратить на систему тестирования от коронавируса и ещё $20 млрд — на программы вакцинации населения от COVID-19.

Ранее палата представителей конгресса США поддержала большинством голосов инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики.

Позднее республиканцы в сенате в третий раз заблокировали попытку провести голосование об увеличении выплат гражданам.