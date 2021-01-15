Байден опубликовал план поддержки экономики объёмом $1,9 трлн

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Избранный президент США Джо Байден опубликовал план поддержки населения и экономики от последствий пандемии коронавируса объёмом $1,9 трлн.
Байден опубликовал план поддержки экономики объёмом $1,9 трлн
  • Reuters

Пакет мер включает прямые выплаты американцам $1,4 тыс., передаёт CNBC.

Байден предложил выделить $350 млрд на финансирование органов государственной и местной власти, $50 млрд планируется потратить на систему тестирования от коронавируса и ещё $20 млрд — на программы вакцинации населения от COVID-19.

Ранее палата представителей конгресса США поддержала большинством голосов инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны в рамках мер стимулирования национальной экономики.

Позднее республиканцы в сенате в третий раз заблокировали попытку провести голосование об увеличении выплат гражданам.

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