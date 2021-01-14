ООН заявила о нарушениях международного права в эфиопском Тыграе

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что серьёзные нарушения норм международного права происходят в лагерях для эритрейских беженцев в эфиопском регионе Тыграй.

По словам Гранди, беженцы уже много недель не получают никакой помощи. Поступают сообщения о нарушениях прав человека, в том числе об убийствах, намеренных похищениях и принудительном возвращении беженцев в Эритрею. Снимки со спутников свидетельствуют о пожарах и других разрушениях в лагерях.

«Всё это явно свидетельствует о серьёзных нарушениях международного права», — приводит РИА Новости слова Гранди.

В декабре сообщалось, что число беженцев из Эфиопии, которые прибыли в Судан, спасаясь от боёв в штате Тыграй, достигло почти 46 тыс.