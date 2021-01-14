Генсек НАТО призвал наказать ответственных за штурм Капитолия в США

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал наказать ответственных за штурм Капитолия в США.
Генсек НАТО призвал наказать ответственных за штурм Капитолия в США
  • Reuters

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Исламской Республики Мавритания Мохамедом ульд Газвани.

«Что касается штурма Капитолия, важно, чтобы все ответственные были наказаны. Я уверен, что демократические институты США справятся с этим», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в Бундестаге, что следует привлечь к ответственности непосредственных участников штурма Капитолия в Вашингтоне, а также вдохновителей.

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